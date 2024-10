Fecha el año en el que se desarrolla The Batman

Desde su estreno, los fans se han cuestionado cuándo es que ocurre The Batman. Si bien la película deja en claro que los eventos se desarrollan durante y poco después de Halloween, el año era un misterio. Afortunadamente, la serie de The Penguin por fin responde esta duda.

The Penguin se desarrolla un par de semanas después de los eventos de The Batman, y durante el segundo capítulo de la serie se ha revelado el año en el que estas historias se llevan a cabo. Durante el segundo episodio, Oz asiste al funeral de un personaje que no vamos a spoilear, y en su tumba se puede ver que su muerte ocurrió el 13 de noviembre de 2022.

Esto deja en claro que The Batman y The Penguin se desarrollan en el año 2022. Esto tiene mucho sentido cuando consideramos que la película de Matt Reeves se estrenó ese año, por lo que estamos viendo una continuación directa de esos eventos en tiempo real. Esto significa que The Batman 2 probablemente se lleve a cabo en el 2023.

Si bien estos detalles no tienen un impacto en la historia y personajes, es información que los fans desean saber para tener un mejor entendimiento de este universo. En temas relacionados, Matt Reeves revela más detalles de The Batman 2. De igual forma, ¿tendremos más películas después de esta secuela?

Vía: Hipertextual