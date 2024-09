Fecha de estreno para todos los capítulos de The Penguin

La semana pasada finalmente se estreno la serie de The Penguin, misma que nos coloca de nueva cuenta en el universo de The Batman, solamente que en esta ocasión Bruce Wayne no es el protagonista de la historia, sino que ahora toma ese papel justamente uno de los villanos más grandes de ese cómic. Hasta el momento se cuenta un episodio, y seguramente los fans quieren saber cada cuándo salen y a qué hora, por lo que aquí tenemos una solución a esa problemática.

Aquí la lista con fecha y nombre de cada uno:

– 1 – “Fuera de horas”: estreno el 19 de septiembre de 2024.

– 2 – “El hombre infiltrado”: estreno el 29 de septiembre de 2024.

– 3 – “Dicha”: estreno el 6 de octubre de 2024.

– 4 – “Cent’Anni”: estreno el 13 de octubre de 2024.

– 5 – “Regreso a casa”: estreno el 20 de octubre de 2024.

– 6 – “Cumbre de oro”: estreno el 27 de octubre de 2024.

– 7 – “Sombrero de copa”: estreno el 3 de noviembre de 2024.

– 8 – “Gran o pequeña cosa”: estreno el 10 de noviembre de 2024.

El horario es el siguiente para diferentes países:

– México: 7:00 p.m.

– Perú y Colombia: 8:00 p.m.

– Argentina y Chile: 11:00 p.m.

– Reino Unido: 2:00 a.m. del día siguiente

– España: 3:00 a.m. del día siguiente

Aquí una sinopsis del primer capítulo:

Tras la muerte de Carmine Falcone, Oz Cobb aprovecha el caos para intentar obtener los documentos secretos del capo. Sin embargo, al encontrarse con Alberto Falcone, el hijo de Carmine y nuevo líder de la familia, el encuentro toma un giro fatal y termina asesinándolo. Aunque Oz logra ocultar el cuerpo, no anticipa que Sofía Falcone, recién salida de Arkham, empieza a sospechar de su implicación en la desaparición de su hermano. Con gran dificultad, Oz escapa de la situación, culpando a la familia Maroni por el asesinato de Alberto, alegando que fue un acto de venganza.

Recuerda que puedes ver la serie en la plataforma de MAX.

Vía: EC

Nota del autor: No he podido ver bien la serie, pero espero que cuando se junten todos los episodios hacer un maratón, no hay mucha prisa.