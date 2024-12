Fecha de estreno para House of the Dragon 3

House of the Dragon debutó como una de las mejores series de HBO hace dos años. Sin embargo, la segunda temporada no tuvo la misma recepción, lo cual decepcionó a más de uno. Ahora, se ha revelado que la tercera temporada de esta producción no llegará hasta mediados del 2026.

Durante la Cumbre TMT de Wells Fargo, JB Perrette, consejero global de Warner Bros. Discovery en su división streaming, confirmó que la tercera temporada de House of the Dragon estará disponible hasta mediados del 2026, como mínimo, ya que puede surgir algún problema que cambie los planes de la compañía. Esto fue lo que comentó Perrette al respecto:

“Nuestros grandes éxitos empezaron a volver a aparecer este verano con House of The Dragon 2, luego The White Lotus, que llegará en el primer trimestre de febrero, luego The Last Of Us Temporada 2 en el segundo trimestre, luego tenemos una nueva serie de Game of Thrones, una serie de menor escala, que llegará durante el verano. Si miramos más allá de eso, veremos la tercera temporada de Euphoria probablemente a principios de 2026, luego volvemos a la temporada 3 de House of the Dragon, por lo que ahora estamos en una cadencia de tener al menos 2 o 3 de nuestros grandes éxitos cada año”.

Ahora, la espera de dos años entre temporadas no es algo nuevo. Recordemos que la primera temporada de House of the Dragon se estrenó en el 2022, y la segunda parte llegó este mismo año. Lo que hace interesante esta fecha, es que HBO implementará una serie de cambios en respuesta a todos los comentarios negativos que recibieron los últimos episodios, así como la controversial relación entre la producción y George R.R. Martin, autor de estas novelas.

Junto a esto, la tercera temporada de House of the Dragon estará más enfocada en la guerra entre los verdes y negros, por lo que vemos algo que los fans han estado esperando por mucho tiempo. En temas relacionados, hay malas noticias para la tercera temporada de la serie. De igual forma, puedes conocer más sobre la complicada relación entre Martin y esta producción aquí.

Nota del Autor:

Como fan de los libros, puedo entender la preocupación de más de un fan, pero al mismo tiempo es innegable que HBO ha hecho un buen trabajo con las peleas y enfrentamientos masivos en Game of Thrones, por lo que seguramente la tercera temporada no tendrá tantos problemas, o al menos eso espero

Vía: Deadline.