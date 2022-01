Fans quieren ver a Clippy en Call of Duty Warzone

Junto a todos los comentarios que están a favor y en contra de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, hay algunas personas que han aprovechado la oportunidad para burlarse de la situación. Dentro de este grupo encontramos a todos aquellos que desean ver a Clippy en Call of Duty Warzone.

Como recordarán, Clippy era la mascota de Microsoft Office que nos enseñaba a usar programas como Word y Power Point. De esta forma, algunas personas han señalado que este carismático personaje debe de regresar, pero ahora como un ayudante para Warzone. De esta forma, más personas tendrían la oportunidad de saber cómo jugar este battle royale.

Can’t wait for Clippy to tell me to “reload” in the next Call of Duty game. Does this mean we’ll be able to share our kill ratio on LinkedIn? https://t.co/AbmycsSXYT

— Carl Panteny (@CJPanteny) January 18, 2022