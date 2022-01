El día de hoy se reveló que Microsoft ha adquirido a Activision Blizzard por casi $70 mil millones de dólares. De esta forma, cientos de comentarios llenaron las redes sociales, desde aquellos que están a favor de esta compra, pasando por aquellos que la repudian, hasta los que simplemente disfrutaron de la situación. Como siempre sucede, los memes no se detuvieron, y aquí te presentamos los mejores chistes que este increíble movimiento nos dejó.

Playstation after Microsoft buys another game company pic.twitter.com/I3mqj1qZXo

Best meme of the Xbox purchase of Bethesda and Blizzard. pic.twitter.com/zdgoDxjN9q

— Sky❤️🤍🖤💛 (@MsRicochetx) January 18, 2022