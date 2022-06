Durante el pasado State of Play, Capcom hizo realidad los sueños de muchos, y confirmó que un remake de Resident Evil 4 ya está en desarrollo, y llegará a nuestras manos el próximo año. Sin embargo, un grupo de fans no está del todo contento con esto, ya que esperaban que Code Veronica fuera el siguiente en recibir este tratamiento.

Por medio de redes sociales, la respuesta a Resident Evil 4 Remake ha sido muy positiva. Sin embargo, también hay un grupo de personas que están decepcionadas de que Resident Evil: Code Veronica no tenga algún tipo de remake, aunque muchos esperan que este sea la siguiente entrega en ser reimaginado para las plataformas modernas.

“El remake de Resident Evil 4 ya tiene fecha de lanzamiento, lo que significa que el desarrollo está a punto de finalizar. Si deseas que el equipo de desarrollo haga una nueva versión de CODE: Veronica a continuación, lo mejor que puedes hacer como fanático es informar a Capcom (¡se amable al respecto, por supuesto!)”.

Resident Evil 4 remake now has a release date, which means development is nearing completion. If you'd like the dev team to remake CODE: Veronica next, the best you can do as a fan is let Capcom know (be nice about it, of course!). 😀 — Alex Aniel (@cvxfreak) June 3, 2022

“Además, sí, el RE4 Remake es una cosa, supongo. Se ve bien. No estoy muy emocionado al respecto. Todavía deseo mucho que hayan hecho Code Veronica primero, ya que ese juego necesitaba una revisión mucho más que RE4”.

Also, yeah, the RE4 Remake is a thing I guess. It looks good. Not super hyped about it. I still really, really wish they had done Code Veronica first, as that game needed an overhaul far more than RE4 ever did. — Matt McMuscles (@MattMcMuscles) June 3, 2022

“Code Veronica necesita una nueva versión más que re4, porque re4 sigue siendo perfecto, mientras que cv es una mierda. Además, es más un juego principal que 3 no me @”.

Code Veronica needs a remake more then re4 because re4 is still perfect while cv is kinda shit. Plus it’s more of a mainline game then 3 don’t @ me — Monika (trans pride 🏳️‍⚧️) (@servedservant_) May 31, 2022

Como pueden ver, si bien hay gente que se lamenta de que Code Veronica no tenga un remake por el momento, esperan que esto suceda en el futuro, y esto sin descalificar la nueva versión de Resident Evil 4, lo cual es un paso en la dirección correcta para tener una conversación sana.

En temas relacionados, aquí puedes ver una comparativa entre Resident Evil 4 en GameCube y PS5. De igual forma, este es el nuevo tráiler de la serie live action de Resident Evil.

Nota del Editor:

Es bueno ver una conversación bastante civilizada sobre este tema. Como muchos, yo también espero un remake de Resident Evil, no solo veríamos un trabajo impresionante para un título que sí lo merece, sino que sería más accesible para el público.

Vía: 8bitdigi