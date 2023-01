Fans creen que Nintendo demandará a Xbox

A finales de mes se llevará a cabo el Developer_Direct de Xbox. Inmediatamente, muchos jugadores notaron una clara relación con las presentaciones de Nintendo, ya que ambas llevan la palabra Direct en su nombre. Aunque esto podría ser visto como algo que simplemente se usó con el enfoque de dar a entender que se trata de un evento digital, algunos jugadores creen que esto podría desencadenar en una demanda por parte de la Gran N.

Recientemente, Kit Ellis, ex-empleado de Nintendo, a quien reconocerás por su participación en Nintendo Minute, señaló que la decisión de Xbox de llamar a su presentación como Developer_Direct, no tiene contentos a la Gran. Esto fue lo que comentó:

Xbox using the Direct name for this is so interesting. It carries a lot of baggage for expectation on format and the types of announcements it will include – we'll see if it can deliver. On the flip side, I'm sure Nintendo is not thrilled with the name. https://t.co/QOlBv17sYl

— Kit Ellis (@kitosan) January 11, 2023