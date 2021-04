Fan nos muestra cómo se podría ver The Last of Us Part II corriendo a 4K y 60fps en un PS5

Aunque actualmente es posible jugar The Last of Us Part II en un PS5 gracias a la retrocompatibilidad, por el momento no hay un parche de rendimiento que lleve al juego de Naughty Dog a la nueva generación, como pasó con Ratchet & Clank o God War. De esta forma, un fan ha decidido tomar este asunto en sus propias manos, y crear un video que nos muestra cómo sería The Last of Us Part II a 4K y 60fps en un PS5.

Recientemente, El Analista de Bits, canal de YouTube que se especializa en la comparativa técnica de diferentes juegos, ha publicado un video en donde nos muestra cómo se podría ver The Last of Us Part II con un parche especializado para correr en la nueva consola de Sony.

En una plática con 3DJuegos, el youtuber ha revelado que este trabajo se llevó a cabo usando “varios programas de escalado por IA, así como edición posterior de vídeo”, para así conseguir texturas mejoradas y sombras más definidas, incluso en la distancia. Es importante mencionar que este es solo el trabajo de un fan, y actualmente se desconoce si Sony o Naughty Dog tienen la intención de proporcionarle a The Last of Us Part II la capacidad de verse mejor en un PS5.

En temas relacionados, un reporte señala que un remake del original The Last of Us está en desarrollo, y los fans no están tan contentos con esa decisión.

Vía: El Analista de Bits.