Fallece animador de Metro Exodus en la lucha contra Rusia

Aunque parezca lo contrario, el altercado que inició entre Rusia y Ucrania está lejos de terminar, con decenas de personas que han muerto en combate por defender los ideales de sus respectivos países. Y ahora, se reporta que un animador detrás de Metro Exodus ha fallecido, esto tras haberse enlistado en las líneas del ejército Ucraniano para defender sus tierras.

La noticia de la muerte de Andrii Korzinkin, fue compartida en Twitter por el diseñador de juegos de Remedy, Leonid Stepanov, quien anteriormente trabajó con Korzinkin en 4A Games. Dejando en claro que el animador murió en combate, algo que ni sus propios ex compañeros se esperaban, por lo que expresaron palabras de aliento hacia sus allegados.

Andrii "Nizrok" Korzinkin (@korzinkin_3d) died while performing a combat mission in the struggle for independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine. A talented animator, incredible person and real hero. Rest in peace, friend. We all miss you. https://t.co/2OC83CMdfU

— Leonid Stepanov (@Leonid_Games) October 2, 2022