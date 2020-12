Fall Guys ya cuenta con más de 11 millones de jugadores tan solo en PC

Pese a que pareciera que la popularidad de Fall Guys ha disminuido, la realidad es que este es el título más exitoso de Mediatonic. Como parte de las celebraciones por el aniversario número 15 del estudio, se han compartido una serie de logros, entre ellos, la cantidad de jugadores en PC.

De acuerdo con Mediatonic, Fall Guys ya cuenta con más de 11 millones de jugadores solo en PC. Sin duda alguna, una impresionante cantidad, especialmente considerando que el título llegó al mercado el pasado mes de agosto. Por otro lado, el estudio ha mencionado que este título se ha convertido en el juego de PS Plus más descargado en la historia, algo que Sony ya había revelado en el pasado.

🥳 It's our birthday! 🎉

We're reminiscing about 15 years in games and we'd love for you to join in!

Follow us and RT with your favourite gaming memory for a chance to win Steam keys:

😶 @FallGuysGame Collector's Edition

🔎 @MurderByNumb3rs

Party! ⤵https://t.co/tTxEALHmLZ pic.twitter.com/JKiZeu2S1t

— Mediatonic (Fall Guys is OUT NOW!) (@Mediatonic) December 1, 2020