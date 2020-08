Fall Guys ya es el juego de PS Plus más descargado de todos los tiempos

Fall Guys: Ultimate Knockout es todo un éxito. La popularidad de este título es innegable. Desde la primera beta, hasta el día de hoy, la gente no para de jugar. Uno de los factores que contribuyó a esto, es el hecho de que el battle royale de Mediatonic se puede conseguir gratis en estos momentos en PS4 con una suscripción a PS+.

El día de hoy, la cuenta oficial de PlayStation en Twitter reveló que Fall Guys se ha convertido en el juego de PS Plus más descargado de todos los tiempos a nivel mundial. Sin duda alguna, esto no es un logro cualquiera. El servicio de suscripción se ha encargado de otorgar cientos de juegos durante los últimos 10 años, desde títulos AAA exclusivos, hasta pequeños indies, y tal parece que el trabajo de Mediatonic ha superado a todos estos.

As of today, Fall Guys is the most downloaded PS Plus game of all time on a global basis. Congrats to @Mediatonic! pic.twitter.com/eYwtYMr3Nw

— PlayStation (@PlayStation) August 26, 2020