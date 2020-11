Fall Guys revela la nueva temática para su tercera temporada

Fall Guys tal vez ya no sea tan popular como hace unos cuantos meses, pero este título multijugador sigue siendo uno de los más divertidos y familiares allá fuera. Este “battle royale” de hasta 60 jugadores ha estado lanzado contenido constantemente, y ahora es momento de hablar sobre su tercera temporada.

Como de costumbre, las redes sociales de Fall Guys lanzaron un pequeño acertijo hacia los fans, quienes finalmente lograron resolverlo para descifrar la temática de esta nueva temporada:

HUGE SHOUT OUT to everyone for working together and completing this puzzle!

I’m pleased to announce the theme of #FallGuysSeason3 is…

❄️ Fall Guys: Winter Knockout ❄️

Or, as I personally like to call it:

❄️ Fall Guys goes brrr ❄️ https://t.co/uH7BAT6kjG pic.twitter.com/J7IJdb3rhn

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 25, 2020