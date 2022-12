Éstos son los mejores memes de The Game Awards

Pese a todos los anuncios y premios que vimos durante The Game Awards en la noche de ayer, los fans no han parado de compartir una serie de memes con los mejores y más extraños momentos de esta ceremonia. Desde la aparición de Al Pacino, pasando por algunas victorias inesperadas, hasta, claro, el niño Bill Clinton.

“Tus 50 años de carrera no significan nada, viejo”.

“Cuando estás en los Game Awards pero la FTC te está demandando”.

“Geoff en el momento en que los Game Awards salieron del aire”.

“Hay un fan de Bill Clinton entre nosotros”.

Sin duda alguna, una noche bastante divertida. Entonces relacionados, puedes conocer a todos los ganadores del evento aquí. De igual forma, estos fueron todos los anuncios de la ceremonia.

Vía: Twitter