Estos animes fueron censurados en Rusia por fomentar la reencarnación entre menores de edad

Recordarás que durante principios del año 2000, los animes de Pokémon y Dragon Ball fueron censurados en México por todo tipo de razones. Esto ya no ha pasado tan seguido en años recientes, pero de vez en cuando suele aparecer algún caso de censura o prohibición para ciertos animes, y ahora fue turno de Rusia. Este país europeo decidió prohibir varios anime Isekai por fomentar la reencarnación entre menores de edad y niños.

A principios de este año, el gobierno de Rusia prohibió animes como Death Note y Tokyo Ghoul porque de acuerdo con ellos, “eran crueles y violentos”. Ahora, un tribunal de distrito de San Petersburgo también decidió prohibir el anime KonoSuba bajo el argumento de que fomentar la creencia de la reencarnación es algo peligroso para los menores.

Desafortunadamente, este no fue el único anime que prohibieron. La discusión que llevó este decreto fue llevada a cabo por un grupo de expertos que también prohibieron la distribución de That Time I Got Reincarnated as a Slime, ZombieLand Saga y Princess Lover!. Acá un extracto del comunicado oficial:

“El tribunal determinó que , por ejemplo, KonoSuba God’s Blessind on this Wonderful World! promueve la creencia en la reencarnación mostrando que después de la muerte puede haber una vida más plena e interesante, libre del control de los padres. El mundo después de la muerte se muestra colorido, lleno de aventuras y ofrece la oportunidad de tener una vida indulgente llena de bebida, relaciones sexuales y actividades ilícitas, mientras que la vida real se muestra triste y solitaria”.

En temas relacionados, China también prohibió el anime de The Way of the Househusband y si quieres saber por qué entonces visita este enlace.

Via: KnowYourMeme