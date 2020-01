Ésto es lo que traerá consigo la Temporada 2020 de League of Legends

Sin duda alguna, el 2020 representa un enorme año para Riot Games, compañía detrás del popular League of Legends. El año pasado, Riot anunció el desarrolló de nuevos proyectos que no necesariamente tienen que ver directamente con este MOBA, pero sí estarán basados en personajes de este enorme universo, como por ejemplo, juegos de plataforma, peleas, shooters, RPG e incluso juegos de carta y mesa. Ahora, conozcamos exactamente lo que nos espera este año por parte de Riot.

En 2020, tendremos el lanzamiento de una nueva serie sobre el personaje Zed, donde no solo lo veremos convivir con otros campeones de Jonia, sino que finalmente sabremos cómo luce detrás de la máscara. Anteriormente, Riot colaboró con Marvel para producir historias sobre Ashe y Lux, las cuales fueron todo un éxito.

En el apartado animado, este año también veremos el lanzamiento de Arcane, la primer serie animada de la compañía que nos mostrará la evolución de dos populares personajes de LoL conforme crecen y se desarrollan en las peligrosas y misteriosas calles de Piltóver y Zaun.

Por otra parte, no olvidemos que todos los spin-offs mencionados anteriormente se deben a la creación de Riot Forge, un programa que busca aliarse con pequeños estudios para el desarrollo de nuevos proyectos basados en el universo de LoL. Por ejemplo, hasta el momento ya tenemos el anuncio de Ruined King, un juego de un solo jugador por turnos, y Conv/rgence, un juego de plataformas que tendrá como protagonista a Ekko. Los juegos de mesa tampoco piensan quedarse atrás, y Riot estará lanzando Tellstones, un juego de engaño para dos jugadores, del cual conoceremos mucho más a futuro.

Por último, pero no menos importante, a lo largo de este año Riot lanzará una serie de videos cortos conocidos como Cuentos de Runaterra, que nos llevarán a los diferentes rincones de Runaterra, donde veremos a algunos de nuestros campeones favoritos de League of Legends, y otros personajes importantes de Legends of Runeterra.

Fuente: Riot Games