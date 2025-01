Las filtraciones del Nintendo Switch 2 no se detienen. Aunque por mucho tiempo pensaban que la siguiente consola de la Gran N iba a tener un nombre único, todo indica a que este no será el caso. Ahora, nueva información ha revelado el logo de la consola, algo que podría decepcionar a más de una persona que esperaba algo más complicado.

De acuerdo con necrolipe, famoso insider, la siguiente consola de la Gran N llevará el nombre de Nintendo Switch 2. Junto a esto, una fuente que asegura ser confiable le compartió el logo de la plataforma, el cual es idéntico al del Nintendo Switch en estos momentos, pero con un 2 junto al símbolo de los Joy-Con.

Bom dia e posso dizer que, pela primeira vez obtive acesso à logo do Nintendo Switch 2 graças a uma foto do console que uma fonte confiável me enviou

Com base no que vi e respeitando as medidas, recriei e ela será EXATAMENTE assim: pic.twitter.com/ON4Yu7FLe0

— 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 8, 2025