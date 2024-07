Éste es el juego de Switch con las mejores gráficas

No es un secreto que el Nintendo Switch no es la consola más poderosa del mercado actualmente. Pese a todos los problemas técnicos y visuales que presentan algunos títulos, la Gran N ha demostrado que esta pieza de hardware es capaz de cosas impresionantes en este apartado. De esta forma, se ha revelado cuál es el juego con las mejores gráficas en esta plataforma.

Recientemente, Digital Foundry, quienes se han especializado en análisis técnicos, realizaron una serie de pruebas para determinar cuál es el juego de Nintendo Switch con el mejor desempeño técnico y apartado visual en estos momentos. Para esto, se tomaron en consideración títulos third party como Fast RMX, así como experiencias exclusivas, como Tears of the Kingdom. Esta es la lista completa de los nominados:

Fast RMX

Metroid Prime Remastered

Super Mario Bros. Wonder

The Touryst

Xenoblade Chronicles 3

Super Mario RPG

Paper Mario: The Origami King

Super Mario Odyssey

Metroid Dread

The Legend of Zelda: Breath of the Wild/Tears of the Kingdom

Luigi’s Mansion 3

Sin embargo, solo uno se coronó como el campeón en esta competencia, y ese fue Luigi’s Mansion 3. Así es, el trabajo de Next Level Games es considerado como el juego con el mejor apartado técnico en Nintendo Switch por parte de Digital Foundry. Esto fue lo que comentaron al respecto:

“Esto puede ser una sorpresa, pero en términos de ambición visual y logros, Luigi’s Mansion 3 es fenomenal y ofrece algo muy especial que aparentemente supera las capacidades del hardware Switch. (…) Lo que Switch está haciendo aquí es comparable con los resultados observados en plataformas mucho más capaces”.

En general, Luigi’s Mansion 3 destaca por su ambición y logro visual, iluminación en tiempo real con sombras impresionantes y excelente oclusión ambiental, reflejos geométricos completos y técnicas de sombreado de piel comparables con cinemáticas CGI, un diseño artístico y de entornos sobresaliente con gran atención al detalle, un sistema de física impresionante, así como visuales y efectos raramente vistos en Switch, con rendimiento fluido a 30fps consistentes.

De esta forma, queda claro que no hay un juego que logre superar el apartado visual de Luigi’s Mansion 3, al menos hasta el momento, puesto que Metroid Prime 4: Beyond podría cambiar esto. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Luigi’s Mansion 2 HD aquí. De igual forma, este es nuestro gameplay del original Luigi’s Mansion.

Nota del Autor:

Esto no es una gran sorpresa. Luigi’s Mansion 3 es un juego que impresiona al jugador desde el primer instante, y es bueno ver que recibida el merecido reconocimiento. Con Metroid Prime 4: Beyond en el horizonte, será interesante ver si el trabajo de Retro Studios logra arrebatarle este título al juego de Next Level Games.

Vía: Digital Foundry