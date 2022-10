Éstas son las mejores ofertas de Prime en Amazon

Un nuevo periodo de oferta Prime en Amazon ya está en marcha. De esta forma, cientos de productos de todo tipo tienen un descuento que los usuarios de este servicio de suscripción no se pueden perder. Si no sabes qué comprar, no te preocupes, aquí te ofrecemos una lista con algunos de los mejores juegos, juguetes y películas en estos momentos.

Star Wars L0-LA59 (Lola) Interactive Electronic Figure – Disponible a $673 pesos.

Hasbro Gaming Juego de Mesa Monopoly Junior: Super Mario – Disponible a $316 pesos.

Asus ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING – Disponible a $16,487 pesos.

ASUS Geforce GTX 1050 Ti 4GB Phoenix – Disponible a $4,052 pesos.

GuliKit KingKong 2 Pro Wireless Controller para Switch/Android/IOS/PC/MacOS – Disponible a $1,784 pesos.

Bandai S.H. Figuarts Son Goku – Disponible a $760 pesos

Dune (4K Ultra HD + Blu-ray + Digital) – Disponible a $304 pesos.

Monster Hunter Rise: Sunbreak – Disponible a $1,499 pesos.

Kit de construcción LEGO Super Mario. Set de Expansión: Traje de Peach Felina y Torre de Hielo – Disponible a $1,808 pesos.

Ghost of Tsushima Director’s Cut – Disponible a $1,399 pesos.

Vía: Amazon