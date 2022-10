Hace un par de semanas se reveló que, después de cinco años, Cuphead por fin tendrá una edición física para PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Aunque en su momento no se compartió más información, el día de hoy se ha confirmado exactamente cuándo es que este título llegará a nuestras manos, y la espera no será tan larga.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha confirmado que la edición física de Cuphead para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch estará disponible a partir del próximo 6 de diciembre de 2022. La edición base tiene un precio de $39.99 dólares, e incluye seis tarjetas coleccionables, tarjeta de membresía al club de Cuphead, y arte de Studio MDHR. Por si fuera poco, se ha confirmado que el DLC ya estará incluido en el disco y cartucho.

The All-cartoon Magical Wondergame…on your shelf at last!

Cuphead Physical Edition hits stores on Dec. 6, with a fantabulous Collector’s Edition coming Q1 2023. Both editions include The Delicious Last Course!

Pre-orders are available NOW at https://t.co/zTuLShVSjn. pic.twitter.com/tvcY7YBvqL

— Studio MDHR (@StudioMDHR) October 11, 2022