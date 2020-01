Esta es la obra del autor de Jojo’s para los juegos Paralímpicos 2020

Los juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020 en Japón son los eventos deportivos más importantes del año y sin duda serán la plataforma perfecta para elevar el turismo e interés por el país asiático. De igual forma, es un gran momento para que los mangakas se unan y realicen material promocional para la competencia.

Como parte de un evento promocional, Hirohiko Araki, creador de Jojo’s Bizarre Adventure, fue uno de los mangakas seleccionados para realizar una ilustración de los juegos Paralímpicos 2020. Su obra tiene el nombre de The Sky above the Great Wave off the Coast of Kanagawa, y está inspirada en la icónica obra de Katsushika Hokusai, The Great Wave off the Coast of Kanagawa.

“Imaginé a los dioses del deporte descendiendo sobre Japón desde un cielo lleno de nubes que se asemejan a una ola turbulenta”.

Esta obra, junto otras creador por más mangakas, serán exhibidas en el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio partir del 7 de enero hasta el 26 de febrero

This artwork refers to one of the most iconic Japanese masterpieces : ‘The Great Wave off Kanagawa’, made by Katsushika Hokusai. pic.twitter.com/qwzqrpNwBn — hirohiko ? (@ArakiArt) January 6, 2020

En temas relacionados, puedes checar el gameplay más reciente de Jojo’s Bizarre Adventure: Last Survivor aquí. De igual forma, Naruto fue el anime más visto de la década en América.

Vía: Araki Art