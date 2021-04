Ésta es la actriz que prestará su voz a Rivet en Ratchet & Clank: Rift Apart

Tras introducirnos a la nueva Lombax femenina en Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac Games ha revelado que este nuevo personaje contará con la voz de Jennifer Hale. Por si no lo sabes, esta actriz también le dio voz a la versión femenina de la Comandante Shepard en la trilogía de Mass Effect, además de haber trabajo en múltiples importantes proyectos de la industria.

Vía Twitter, Insomniac publicó lo siguiente:

Now that you’re more familiar with Rivet, some of you have been curious about her voice. We’re delighted to announce that @jhaletweets is voicing our mysterious new Lombax in #RatchetPS5! pic.twitter.com/AlQObbOlWI

