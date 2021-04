¡Sorpresa! Un nuevo State of Play se llevará a cabo esta semana

Nos encontramos a poco menos de dos meses del lanzamiento de Ratchet & Clank: Rift Apart, uno de los juegos que promete demostrarnos el verdadero potencial del PS5. De esta forma, Sony está entusiasmado de revelar más de este título, y para hacer esto una realidad, se llevará a cabo un nuevo State of Play esta misma semana.

Así es, esta presentación se llevará a cabo el próximo 29 de abril a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México) y tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Es importante mencionar que el nuevo State of Play estará enfocado en Ratchet & Clank: Rift Apart, y es muy probable de que no veamos algún tipo de anuncio que no esté relacionado con el nuevo trabajo de Insomniac Games.

Ratchet & Clank: Rift Apart llegará a PlayStation 5 el próximo 11 de junio de 2021. Esta nueva entrega cuenta con un gran énfasis en las capacidades técnicas de la nueva consola de Sony, ya que elementos como la velocidad proporcionada por el SSD y el DualSense, jugarán un gran papel en este título. Este evento se podrá disfrutar desde el canal de Twitch y YouTube oficial de PlayStation.

