Embracer Group estaría vendiendo dos de sus estudios

Muchas compañías han estado en una crisis extraña en los últimos meses, hablando específicamente de las que se relacionan al mundo de los videojuegos, prácticamente se ha anunciado cada semana que algunas de ellas están despidiendo a gran parte de su personal. Ese es el caso de Embracer Group, un colectivo dueño de bastantes desarrolladores que no la pasado bien debido a fracasos como el nuevo Saints Row y recientemente PayDay 3, por lo que se han visto forzados a deshacerse de creativos que no son su prioridad.

Según reportes recientes, esta empresa estaría buscando vender ni más ni menos que a Sabre Interactive, quienes en la actualidad están desarrollando un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, el cual a pesar de no estar cancelado, se encuentra aparentemente congelado en su creación. Esto por un acuerdo de 500 millones de dólares, pero por ahora no han revelado a quién se lo darán , solo se habla de un “un grupo de inversores privados” los cuales por ahora no revelan la identidad.

También se está hablando de Gearbox Studios, el cual podría independizarse o venderse, Por lo informado desde Kotaku, Randy Pitchford, CEO y cofundador del estudio, llevo a cabo una junta pública con el personal donde se evaluaron varios escenarios respecto al futuro de la compañía. Y tal vez lo mejor es que se separen para seguir con sus proyectos, pero ahora queda la duda de lo que va a pasar co la futuro película de Borderlands que ya hasta tiene tráiler liberado.

Vía: Kotaku