Elden Ring cada vez está más cerca. De esta forma, FromSoftware recientemente compartió más información sobre las clases que estarán disponibles en el título. Lo más interesante, es que las dos nuevas formas de jugar tienen un diseño inspirado en el cazador de Bloodborne y en Wolf de Sekiro: Shadows Die Twice.

Por medio de la cuenta oficial de Elden Ring en Twitter, se revelaron las últimas dos clases que estarán disponibles en el juego. Aunque sus diseños claramente están inspirados por los previos trabajos de FromSoftware, parece que su forma de jugar no será similar al de un cazador y el Woldf. Estas son:

–CONFESOR: Un espía de la iglesia experto en operaciones encubiertas. Similar de habilidad con la espada que con sus encantamientos.

–SAMURÁI: Un hábil luchador de la lejana Tierra de los Juncos. Práctico con katana y arcos largos.

