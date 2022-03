Elden Ring sí tiene una opción de pausa

Durante los últimos días han surgido varios mods para Elden Ring. Entre este grupo, uno en particular resalta, ya que permite pausar el juego. Si bien esto era algo exclusivo de PC, recientemente se descubrió que sí puedes pausar el más reciente trabajo de FromSoftware de una forma oficial y sin la necesidad de un mod.

Recientemente, el usuario conocido como IronPineapple, reveló que Elden Ring cuenta con una opción para pausar el juego. Sin embargo, esto va más allá de simplemente presionar un botón. Para llevar a cabo esto, necesitas ingresar a tu inventario, luego seleccionar la sección “Ayuda”, y por último acceder a “Explicación del menú”.

guess what, Elden Ring DOES have a pause button

just open "Menu Explanation" while on the inventory screen

this isn't a meme, it actually works lmao pic.twitter.com/0tNLFaWwC7

— Iron Pineapple (@IronPineapple_) March 8, 2022