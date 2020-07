El próximo 23 de julio a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México) se levará a cabo la presentación de Xbox Games Showcase, en donde veremos el primer vistazo a varios juegos first party de Microsoft, incluido Halo Infinite. Sin embargo, será mejor que no espere ver algo más.

El día de hoy, Aaron Greenberg, Gerente General de Marketing de Xbox Games, ha revelado que el próximo Xbox Games Showcase solo estará enfocado en los videojuegos, y no hay planes para revelar alguna consola, precio y fecha de lanzamiento del Xbox Series X, o algo similar. Esto fue lo que comentó:

I know everyone is excited for Xbox Games Showcase next Thursday. Seen some wild expectations so if helpful this show has one focus, games. No business, devices or similar news, just games. A whole show about hour long focused on games. Hope you enjoy it! https://t.co/eIPBsJtLbJ

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) July 16, 2020