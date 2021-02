El Switch fue la consola más vendida en enero de 2021, llegando a niveles del Wii en 2010

Con la nueva generación ya en marcha, el NPD Group ha compartido una serie de datos bastante interesantes sobre la industria de los videojuegos durante el primer mes del año. Pese a la alta demanda del PS5, el Nintendo Switch fue la consola más vendida en enero de 2021.

De acuerdo con el NPD Group, el Switch fue la consola más vendida de Estados Unidos durante enero de 2021 en términos de unidades, alcanzando un nivel que no se había visto desde el Wii en 2010. Sin embargo, el PS5 se posicionó como la consola más vendida cuando hablamos de dólares, llegando a los números del Wii en 2009.

US NPD HW – PlayStation 5 was the best-selling hardware platform in dollars sold in January, with the highest dollar sales total for a January month since the Nintendo Wii in January 2009.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) February 12, 2021