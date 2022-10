Hace un par de semanas tuvimos el primer Splatfest oficial de Splatoon 3, y los fans no pueden esperar a que el siguiente evento a gran escala de este juego comience. De esta forma, recientemente se reveló que un nuevo Splatfest se llevará a cabo el próximo mes de noviembre, y será una colaboración con Pokémon Scarlet & Violet.

Considerando que la nueva generación de Pokémon comenzará el próximo 18 de noviembre, Nintendo ha revelado que el segundo Splatfest de Splatoon 3 se llevará a cabo un par de días antes, el 11 de noviembre. En esta ocasión, el evento tendrá como temática principal a los tres tipos principales de Pokémon. De esta forma, todos los jugadores podrán competir por ver cuál es el más popular.

Grass-type. Fire-type. Water-type. This debate has perplexed our great philosophers for ages. Let’s settle it.

The Splatoon x Pokémon special #Splatfest collaboration begins 11/11 at 4pm PT!

Which type will you choose? pic.twitter.com/rPlTwIcycB

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 7, 2022