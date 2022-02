El remake de Demon’s Souls tiene ítems aún sin descubrir

Los juegos de FromSoftware siempre están plagados de secretos, y los jugadores siempre tratan de descifrarlos todos. El remake de Demon’s Souls en particular parece esconder cuatro ítems que, aparentemente, ningún usuario ha descubierto hasta la fecha y parece que en realidad nadie podrá encontrarlos nunca.

Lance McDonald, dataminer que anteriormente encontró secretos en Bloodborne, P.T., y God of War, dijo haber encontrado cuatro ítems dentro del código de Demon’s Souls, pero no sabe cómo conseguirlos ni cómo se llaman. De hecho, McDonald ni siquiera está seguro de que dichos objetos puedan ser obtenidos.

If I knew how to get them myself, I would. I just know they exist in the data. If we ever get a PlayStation 5 jailbreak maybe I’ll be able to figure it out, but for now all I know is there’s 4 undiscovered items, and what they’re called.

— Lance McDonald (@manfightdragon) February 7, 2022