Tom Holland juega Uncharted 4 con desastrosos resultados

La película de Uncharted finalmente llegará a cines la siguiente semana, después de lo que parece haber sido una producción bastante caótica. En el pasado, Tom Holland dijo que era un gran fanático de esta franquicia y recientemente tuvo oportunidad de poner a prueba sus habilidades jugando Uncharted 4 en un nuevo video. Desafortunadamente para el actor, las cosas no salieron como lo planeaba.

El YouTuber jacksepticeye invitó a Holland a su canal para platicar con él sobre la película mientras el actor disfrutaba de uno de los mejores niveles de Uncharted 4. Sin embargo, a Holland no le fue muy bien ya que murió más de tres veces en un lapso no mayor a cinco minutos, y eso que estaba jugando en la dificultad normal con las asistencias de disparos activadas.

Está claro que el actor no tiene mucha experiencia en el ámbito de los videojuegos, sin embargo, tampoco es un hobby al que le dedique mucho tiempo. Además es importante tomar en cuenta que Holland está siendo entrevistado al mismo tiempo que está jugando, así que evidentemente, no tiene el mismo nivel de concentración que si estuviese jugando por su cuenta. De todos modos, esperemos que sus habilidades en el juego no se transfieran a su papel en la pantalla grande.

Uncharted llega a cines el 17 de febrero de este año.

Nota del editor: No se por qué, pero la película de Uncharted no me da muy buena pinta. El hecho de que haya atravesado por tantos directores definitivamente no es una buena señal en lo absoluto, además de que estas adaptaciones normalmente no salen nada bien. Esperemos que al final por lo menos tengamos una experiencia que valga la pena ver, y no un bodrio como muchos esperan.

Via: YouTube