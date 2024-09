El PS5 estaría acompañado de un DualSense mejorado

El día de mañana se llevará a cabo una presentación especial en donde, seguramente, por fin se revele el PlayStation 5 Pro. Ahora, un nuevo reporte ha señalado que este no sería el único hardware con mejoras en los planes de Sony, puesto que el DualSense también recibiría una actualización para coincidir con la consola.

De acuerdo con Zuby_Tech, una versión mejorada del DualSense ya está en camino. Si bien el diseño se mantendrá intacto, se espera que el control tenga una mejor batería, así como una serie de cambios positivos en los gatillos. Lamentablemente, por el momento no hay detalles más claros sobre este apartado, pero en cuestión de horas podríamos tener una respuesta.

Si bien el DualSense ha sido aclamado por elementos como los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica, estos son elementos que consumen mucho la batería del control. Aunque el DualSense Edge ofrece una mejora sustancial en este apartado, su precio ha mantenido alejado a más de uno. De esta forma, un control actualizado que llegue a la par del PS5 Pro podría ser efectivo.

Solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que podría suceder en cuestión de horas. En temas relacionados, el día de mañana tendremos una presentación especial sobre el PlayStation 5 Pro. De igual forma, el DualSense sube de precio.

Nota del Autor:

Tengo múltiples DualSense, y el control no está libre de problemas. El control que viene con la consola de lanzamiento ya tiene drift, otro que compre hace ya tiempo no le funcionan bien sus botones. No es un control perfecto, y una actualización podría beneficiar más elementos que solo su batería.

Vía: Zuby_Tech