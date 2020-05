El PlayStation 4 ya superó las 110 millones de unidades vendidas

Sony por fin ha presentado los resultados financieros del último cuarto del año fiscal 2020. Aunque, en general, el PlayStation 4 y la división de videojuegos va por buen camino, la llegada de la nueva plataforma ha afectado las ventas de hardware, algo normal en el ciclo de vida de las consolas. En total, el PlayStation 4 alcanzó las 110.4 millones de unidades vendidas, posicionándolo como la cuarta mejor consolas vendida en toda la historia, sólo por detrás del Game Boy, Nintendo DS y PlayStation 2.

En cuanto al último cuarto fiscal, el PS4 vendió 1.5 millones de unidades, una baja en comparación con las 2.6 millones del año pasado en el mismo periodo de tiempo. Las ventas del año fiscal (abril de 2019 a marzo de 2020) disminuyeron en 4.2 millones unidades, de 17.8 millones el año pasado, a 13.6 millones. La compañía no proporcionó un estimado para el siguiente periodo financiero, pero se espera que sea menor.

Sony vendió 245 millones de unidades de software en el año fiscal 2020, ligeramente por debajo de los 257.6 millones del año pasado, como se esperaba. Sin embargo, lo que es notable es que el 51% de las ventas de juegos se realizaron mediante descarga digital en el año fiscal, en comparación con el 37% en el año fiscal previo. En el periodo de enero-marzo de 2020, la proporción digital fue del 66%.

La compañía ha mencionado que su división de juegos está bien posicionada para lidiar con la pandemia de coronavirus. Las ventas de hardware están “en tendencia”, informó, y los ingresos por servicios de red, es decir, PlayStation Plus, están aumentando. La compañía también enfatizó que no tiene “problemas importantes en el desarrollo de software de juegos en este momento”.

En cuanto al PlayStation 5, Sony no espera algún tipo de retraso de la consola, por lo tanto, siguen en marcha para un lanzamiento en la temporada de holiday 2020. La compañía mencionó que proporcionarán un estimado de ventas para el siguiente año fiscal en agosto, en donde es probable que veamos algo sobre el PS5.

