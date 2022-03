El nuevo tráiler de Hogwarts Legacy se lanzaría esta semana

Tras su retraso el año pasado, parece que este 2022 finalmente marcará el lanzamiento de Hogwarts Legacy, juego que los fanáticos de Harry Potter llevan un buen tiempo esperando. Todavía no sabemos cuándo se estrenará exactamente, pero eso podría cambiar esta misma semana con la llegada de un nuevo tráiler.

De acuerdo con múltiples y confiables insiders, hay planes de que un nuevo adelanto en video de Hogwarts Legacy se estrene esta misma semana, y de acuerdo con ellos, será el próximo jueves 10 de marzo cuando finalmente lo veamos.

Heard about new stuff today…

Yes, you can 100% expect a new trailer in March https://t.co/HCmSTpFv0c pic.twitter.com/HrbuK0uhnr

— AccountNGT (@accngt) February 26, 2022