El nuevo juego de Metal Slug para móviles estrena tráiler y confirma beta

Aunque la serie de Metal Slug se ha mantenido con vida gracias a re-lanzamientos y un par de juegos móviles, ha pasado más de una década desde la llegada de Metal Slug XX, la última entrega con el gameplay clásico de la serie. Afortunadamente, esto está a punto de cambiar, ya que Metal Slug: Awakening, nombre oficial de este título, ya tiene fecha para su beta.

Durante una reciente conferencia de Tencent se confirmó que Metal Slug: Awakening, juego móvil que trae de regreso el estilo clásico de correr y disparar que tanto ha caracterizado a la serie, tendrá una beta exclusiva de China el próximo mes de junio, y los detalles serán compartidos en una fecha posterior.

De igual forma, se estrenó un nuevo tráiler, el cual puedes checar a continuación:

Este título está siendo desarrollado por Tencent TiMi, división de Tencent que también está a cargo de Call of Duty: Mobile. Por el momento no hay una fecha de estreno, pero es muy probable que llegue a dispositivos iOS y Android este mismo año. Además de este título, SNK está trabajando en un nuevo juego enfocado en consolas, del cual aún no hay información disponible.

Vía: SNK