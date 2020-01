El despertar de Galakrond cierra de gran manera un año de aventuras en Hearthstone

Recientemente tuvimos la oportunidad de asistir a una presentación de nuestros amigos de Blizzard y probar la nueva aventura de Hearthstone, El despertar de Galakrond, la cual estará disponible como una actualización el 21 de enero, es decir, hoy. Este contenido será el capítulo final en una larga aventura que comenzó hace un año y, al igual que entregas pasadas, contamos con un par de sorpresas y mecánicas interesantes que serán del agrado de todos los fans de este juego de cartas.

El despertar de Galakrond continúa ofreciéndole a los jugadores casuales un verdadero reto y nos ponen en situaciones algo complejas que demuestran las fortalezas de lo que un buen mazo de cartas puede lograr. De igual forma, por fin las aventuras de Hearthstone han decidido hacer algo interesante con la narrativa, debido a que en esta ocasión contamos con dos lados de una misma historia.

Al igual que aventuras pasadas, no esperen el gran cambio narrativo o en el gameplay. Hearthstone sigue siendo Hearthstone. Claro, se agregan nuevas cartas y mecánicas, pero al final del día es tu ingenio y comprensión del juego lo que hacen que logres salir victorioso de varios encuentros bastante complicados, al menos desde la perspectiva de alguien que es bastante malo en los juegos de cartas.

Dos lados de una misma moneda

Después de Tombs of Terror, Blizzard decidió cambiar un poco la estructura del juego y, debido a que El despertar de Galakrond es el final en este capítulo de aventuras, han cumplido el sueño de muchos y ahora nos ofrecen la perspectiva de la Liga del M.A.L., así como la de la Liga de Expedicionarios, todo con el toque juguetón que tanto caracteriza a este compañía.

Cada pequeña sección de la aventura está compuesta de un par de enfrentamientos ante los icónicos villanos, o los titulares héroes. Algunas enfrentamientos serán únicos de cada campaña, mientras que otros los podrás encontrar en ambas historias, ofreciendo una nueva perspectiva y un cambio que es bien recibido.

Al igual que aventuras pasadas, contamos con nuevas locaciones que ofrecen una distracción bastante interesante y, que de cierta forma, influyen en el tipo de enemigos que tendrás frente a ti. Por ejemplo, El despertar de Galakrond se desarrolla en montañas heladas, y por lo tanto la mayoría de tus contrincantes contarán con cartas y ataques especiales que tiene este elemento como principal forma de ataque.

A pesar de esto, los problemas narrativos principales siguen ahí. Blizzard es una compañía capaz de entregarnos historias interesantes, sin embargo, parece que todo su esfuerzo lo invierten en Overwatch, y dejan a los fans de Hearthstone con la necesidad de enriquecer su experiencia buscan más información en otras partes.

Presentación a medias

Uno de los puntos más fuertes de Blizzard, es la atención a detalle que tiene la música y estilo visual de sus juegos. Nadie puede negar que su trabajo es impecable en este departamento, tan sólo necesitan una cinemática de ellos para convencerse. El despertar de Galakrond continúa con esta tendencia.

Al igual que en Tombs of Terror, los personajes están vestidos de tal manera que no desentonan con la región helada y las montañas que se presentan ante nosotros. Esto por el lado de los buenos, los villanos no tanto. Su diseño está influenciado por criaturas básicas que puedes encontrar en cualquier región helada de cualquier videojuego, es decir, criaturas de hielo. Un punto que sin duda pudo ser mejorado.

Confía en el corazón de las cartas

Las aventuras continúan con su tendencia entregarte un mazo de cartas específico. En esta ocasión no hay una gran mecánica que cambie la forma de pensar de todos los jugadores sin importar si son casuales o profesionales. En realidad el gran punto de venta en El despertar de Galakrond se encuentra en las dos diferentes perspectivas en la historia.

Sin embargo, esta nueva aventura hace algo genial que ayudará a todo tipo de jugadores. En lugar de tener un sólo mazo que vamos construyendo conforme avanza la aventura, cada escenario nos pone en los pies de un personaje diferente, por lo tanto, tenemos que aprender un nuevo estilo de juego constantemente.

Esto puede resultar en una campaña más larga, debido a que constantemente es necesario entender la sinergia entre diferentes mazos, y por lo tanto es más fácil fallar, aunque del error se aprende. Por ejemplo, el primer enfrentamiento de la Liga de Expedicionarios se basa mucho en hacer fuerte una sola carta y con ella destrozar a tu oponente. La segunda está enfocado en los diferentes ataques mágicos a nuestra disposición. Por otro lado, la Liga del M.A.L. parece tener un mazo enfatizado en las trampas y en las habilidades únicas de cada villano, como la capacidad de revivir un carta, o congelar a tus contrincantes.

Cada escenario le puede llegar a enseñar algo hasta al mejor jugador del competitivo de Hearthstone, y en eso recae la fortaleza de esta aventura. Cerrar un año de expansiones no es fácil, pero El despertar de Galakrond logra aterrizar con sus pies firmes y sin duda será una experiencia que todos los fans de este juego de cartas no se pueden dar el lujo de perderse.

Un buen final

El despertar de Galakrond consta de cuatro entregas que se lanzarán semanalmente a partir del 21 de enero. Cada entrega contará con dos capítulos. El primero de estos se encontrará disponible de manera gratuita, sin embargo, el paquete que incluye el resto de la historia tendrá un costo de $279 pesos mexicanos.