El desarrollo de Psychonauts 2 podría verse afectado por el coronavirus

Como probablemente habías escuchado, los estudios first-party de Microsoft se encuentran trabajando de manera remota desde casa durante estas últimas semanas debido al coronavirus. Esto incluye a una de las más recientes adquisicones de la compañía, Double Fine. Hasta ahora, el equipo de Tim Schafer ha estado trabajando duro en Psychonauts 2, pero no saben cómo es que esta pandemia podría afectar su desarrollo.

¿Podría haber algún otro retraso? Un fan le preguntó a Double Fine esta misma pregunta exactamente. A estas alturas, es difícil saber y sus desarrolladores no quieren prometer nada tampoco:

i don’t think anyone truly know what all this means yet, but we’re working on things as best as we can!

— Double Fine (@DoubleFine) March 23, 2020