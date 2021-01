El creador de Shadow of the Colossus revela la primera imagen de su siguiente juego

Parece que genDesing, el estudio de Fumito Ueda, responsable por obras como Shadow of the Colossus y The Last Guardian, ya está trabajando en un nuevo juego. Como parte de las celebraciones de año nuevo, el equipo creativo publicó una postal para recibir al 2021, en donde podemos ver los tres previos títulos de la compañía, así como una imagen totalmente nueva.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de genDesing, las probabilidades de ver un anuncio relacionado con un nuevo juego de este estudio en el 2021 parece que son bastante altas. Pese a la falta de detalles, la imagen nos muestra a una figura solitaria junto al agua apoyada en una roca, en medio de un lugar desolado.

Recordemos que Fumito Ueda es reconocido por su trabajo en ICO, Shadow of the Colossus y The Last Guardian. Este último juego es bastante famoso por haber estado en desarrollo por prácticamente una generación de consolas. Esperemos recibir más noticias de este misterioso proyecto en 2021, y no tener que esperar otros 11 años antes de tener en nuestras manos la siguiente obra de este legendario desarrollador japonés.

Vía: genDesing