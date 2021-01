Jarod Nandin, cosplayer de WoW y South Park, ha fallecido a los 39 años de edad

Lamentablemente, se ha dado a conocer que Jarod Nandin, famoso por su cosplay de Jenkins, y reconocido dentro de la comunidad de World of Warcraft como NWBZPWNR o “The South Park Guy”, ha fallecido por complicaciones relacionadas con COVID-19 a los 39 años de edad.

Nandin dio a conocer su condición inicial el pasado 18 de diciembre, pero el día de ayer, 3 de enero, se reportó su lamentable fallecimiento. Este cosplayer saltó a la fama en BlizzCon de 2013 cuando logró recrear a la perfección uno de los chistes más icónicos de todo South Park.

We are deeply saddened to report that Jarod "NWBZPWNR" Nandin, aka "The South Park Guy" cosplayer from BlizzCon 2013, has passed away after contracting Covid-19. #Warcraft pic.twitter.com/cqLVmyV3qp

— Wowhead (@Wowhead) January 4, 2021