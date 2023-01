El segundo episodio de The Last of Us no solo nos demostró el verdadero peligro que representan los clickers, sino que también ocultó una serie de referencias y easter eggs que, seguramente, todos los fans pudieron captar inmediatamente. Si no lo pudiste ver, no te preocupes, ya que aquí te decimos todo lo que necesitas saber.

Para comenzar, cuando Joel, Ellie y Tess caminan hacia el Capitolio, se puede observar un peluche de jirafa. Aunque a primera instancia esto puede lucir como un detalle más, esto es una referencia a la inevitable escena en donde nuestros protagonistas se encuentran con estos animales.

Después podemos ver una clara referencia a una mecánica de los juegos. Mientras exploran el edificio abandonado, nuestros protagonistas se topan con un muro de piedra, es así que Joel decide darle un empujón a Tess. Esto es algo que constantemente hacemos en la experiencia de Naughty Dog, lo cual hace que Ellie o Tess permitan el acceso a alguna sección para Joel.

A lo largo del primer juego, Ellie deja en claro que no puede nadar. Es así que el segundo capítulo de la serie no solo deja esto en claro, sino que también nos presenta una conversación muy similar a la del título, en donde Joel se burla de esta situación.

Este capítulo nos presentó a los clickers en forma, es así que las voces originales de estas criaturas están de regreso. Misty Lee y Phillip Kovats se encargaron de darle vida a los monstruos en el juego de Naughty Dog, y fueron los encargados de hacer lo mismo en la serie.

Thanks @IGN !!!@Misty_Lee and I had an absolute blast working with @Neil_Druckmann and @clmazin reprising these characters and helping them come alive, playing against the amazing actors on screen

💙✌️ https://t.co/QCKUaiEWCf — phil (@philsound) January 17, 2023

Por último, pero no menos importante, el encendedor que Tess usa al final del episodio, es el mismo diseño del encendedor que porta Sam Drake en Uncharted 4. Sin duda alguna, un gran guiño al legado de Naughty Dog.

UNCHARTED fans: Did Tess's lighter from last night's episode of #TheLastOfUs look familiar? 👀 It was modeled after Sam Drake's lighter from UNCHARTED 4: A Thief's End! pic.twitter.com/kAlAc8t94Z — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 23, 2023

En temas relacionados, co-creador de The Last of Us no aparece en los créditos de la serie. De igual forma, las ventas del juego se disparan tras el estreno del show.

Nota del Editor:

Queda claro que la serie de The Last of Us es un producto hecho con cariño por fans del trabajo de Naughty Dog. Con siete episodios aún planeados para el futuro, es seguro que tendremos más referencias y easters eggs, no solo al juego, sino al trabajo de los desarrolladores.

Vía: The Last of Us