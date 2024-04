Dune: Part Two ya tiene fecha de salida en digital

Este año muchas películas se han emitido a través del cine, pero ninguna ha tenido tanto éxito como Dune: Part Two, la cual establece un nuevo nivel en la parte de ciencia ficción, con personajes entrañables, efectos especiales como no hay otros y actores de primer nivel. Y si bien para estos momentos ya no está en cartelera, aún hay formas para ver la cinta para quienes quieran echarle un segundo vistazo o incluso para los usuarios que no tuvieron tiempo de asistir a su sala más cercana para apreciarla en todo su esplendor.

Se ha confirmado por parte de Warner Bros, que el próximo 16 de abril la gente podrá consultar su plataforma de streaming de preferencia para ver la producción de alto calibre, pero no nos referimos a que se incorpora al catálogo de las mismas ni algo parecido. Sino que est este es un medio para poder hacer la renta o compra correspondiente, siendo este el paso antes de que finalmente los dueños de los derechos la pongan para la gente que simplemente paga una suscripción sin más.

Estas son las plataformas que recibirán la producción de cine: Telefónica, Nuevo Siglo, Altice, C&C Wireless, Millicom, Tienda Prime Video, Claro Video, DirecTV, Flow/ Cablevisión, app Apple TV, Google, One Play y VTR. Vale la pena mencionar, que una vez se haga la transacción monetaria en el caso de renta, es que el usuario tendrá como máximo tres meses para acceder, y una vez haga esto tendrá que ver la cinta en menos de 48 horas, periodo en el que puede repetirla las veces que desee, situación que es ilimitada al comprarla.

Acá la sinopsis de la cinta:

Con Denis Villeneuve en la silla de director, Dune: Part Two retoma el recorrido de Paul Atreides, el personaje al que le da vida Timothée Chalamet. La primera parte de la saga nos presentó a la familia Atreides y su ascenso para controlar el planeta Arrakis, una locación fundamental en esta historia. Este punto estratégico se vuelve el centro de la disputa con la Casa Harkonnen, que emprende una conspiración para destruir a la familia Atreides. Exiliado y junto a su madre, Paul establece una alianza con la tribu Fremen -un pueblo nómada de Arrakis- y así conoce a Chani, encarnada por Zendaya.

Recuerda que la tercera cinta de la franquicia ya está en producción.

Vía: Comunicado

Nota del editor: Es una película que francamente me llama la atención, pero no he podido ver ni siquiera la primera parte. Entonces, esperaré cuando a la liberen bien en plataformas como MAX.