Dragon Ball fue tendencia en Twitter por la siguiente razón

Ya pasó un buen rato desde que vimos el último capítulo del anime de Dragon Ball Super, y por supuesto, los fans quieren saber cuándo comenzará el siguiente arco narrativo. Esto provocó que la obra de Akira Toriyama se hiciera tendencia en Twitter, con cientos de tweets dedicados al futuro de la saga en la televisión.

Sucede que recientemente se comenzó a transmitir el arco del Torneo del Poder en Toonami, cosa que orilló a los fans a redes sociales para pedir a Toei Animation que por favor revelen nueva información sobre la siguiente temporada de DBS. Hasta la fecha, nadie sabe qué pasará en el futuro, si tendremos un nuevo arco narrativo o si se hará una serie totalmente nueva, así que la desesperación de los fans es normal.

One day we will be new episodes #DragonBallSuper pic.twitter.com/0SafHEhDEP

— ShinyGorochu (@ShinyGorochu) January 10, 2021