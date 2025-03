Documentos revelan más del Switch 2

Falta menos de un mes para el Nintendo Direct que nos dará un gran vistazo al Switch 2. Mientras esperamos a esta presentación, cada día sufren nuevas filtraciones que nos dan una idea del tipo de consola que la Gran N nos ofrecerá este año. De esta forma, nuevos documentos filtrados han confirmado algunos de los rumores más interesantes de la consola.

Recientemente, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, o FCC por sus siglas en inglés, compartió una serie de documentos de Nintendo, los cuales revelan detalles bastante interesantes sobre el Switch 2. Aquí se menciona que la consola hará uso del Wi-Fi 6, una mejora sustancial en comparación con el Wi-Fi 5 que usa el Switch original.

De igual forma, el documento de la FTC señala que la consola hará uso de la tecnología NFC en el Joy-Con derecho, lo que significa que Nintendo seguirá apostando por los populares Amiibo, las figuras que desbloquean contenido en los juegos. Junto a esto, ya sabemos que el Switch 2 tendrá dos puertos USB-C, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, algo que muchos especulan nos permitirá jugar al revés.

Por el momento, no hay más información al respecto, pero considerando que el 2 de abril se llevará a cabo un Nintendo Direct enfocado en el Switch 2, todas nuestras dudas tendrán una respuesta en cuestión de semanas. En temas relacionados, esto es lo que vendería el Switch 2 en su lanzamiento. De igual forma, la nueva consola tendría una función de mejorada.

Nota del Autor:

Aún hay mucho que no sabemos sobre el Switch 2, pero la espera pronto terminará. Más que algunos de sus detalles técnicos, lo que todos queremos saber es qué tal estará el software. Si no hay buenos juegos en su lanzamiento, entonces la consola será un fracaso. Afortunadamente, parece que este no será el caso.

Vía: FCC