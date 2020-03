Diviértete escuchando a este comentarista deportivo narrar New Horizons

Por culpa del coronavirus, los eventos deportivos han sido cancelados por ahora. Pero la gente que trabaja en el medio sigue haciendo presencia en redes, y este antiguo comentarista deportivo japonés ha hecho un gran trabajo entreteniendo a la gente al narrar videos de Animal Crossing: New Horizons.

Kosuke Hiraiwa solía trabajar como comentarista deportivo para la Asahi Broadcasting Corporation en Japón, pero ahora se desempeña como actor de voz y comentarista de eSports. Recientemente, Hiraiwa asumió su viejo empleo una vez más al narrar videos de New Horizons como si se tratará de un evento deportivo. Si lo que estás buscando es reírte un rato, entonces velo por ti mismo, y no no es necesario entender japonés:

Fuente: Kosuke Hiraiwa