Disfruta de casi 30 minutos de Days Gone corriendo en una potente PC

El próximo 18 de mayo llegará Days Gone a PC. El controversial título de Bend Studio dejará de ser una exclusiva de PlayStation 4, y estará disponible en las tiendas virtuales de Steam y Epic Games Store. De esta forma, recientemente se liberaron 28 minutos de gameplay que nos dejan ver cómo corre este título en esta plataforma.

El video compartido por GameSpot nos muestra a Days Gone corriendo en una PC con una tarjeta gráfica Nvidia Geforce RTX 2080ti, un procesador Intel I9-9900K CPU y 32 GB de memoria RAM. De esta forma, si tienes unas especificaciones similares, entonces ya sabes lo que puedes esperar.

Aunque esta versión de Days Gone contará con un par de mejoras gráficas únicas de PC, como compatibilidad con monitores ultra anchos, no veremos ray-tracing. Sin embargo, Bend Studios no descarta la posibilidad de agregar esta característica gracias al DLSS en un futuro.

Vía: GameSpot