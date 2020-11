Director de Star Wars Battlefront 2 abandona DICE tras casi una década

A pesar de todo, Star Wars Battlefront II logro redimirse y ahora es una de las mejores experiencias de la franquicia allá fuera. Gracias al esfuerzo de DICE, este juego de disparos en primera persona se ha convertido en uno de los favoritos entre los fans, y ahora el estudio ha perdido a uno de sus grandes directivos.

Dennis Bränvall, quien trabajó en la compañía por casi 10 años, anunció que estará renunciando a su cargo como director creativo de Battlefront, aunque por el momento no reveló exactamente en qué se encuentra trabajando:

I still remember when we first got the Star Wars contract and the entire studio meeting was filled with goose bumps and tears of joy. 8 years later the journey is over and I’m moving on from @EA_DICE at the end of this month.

Thank you all. May the Force be with you, always . pic.twitter.com/h4j9kRvICf

— Dennis Brännvall (@DICE_FireWall) November 10, 2020