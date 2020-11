Battlefield VI llegará a finales de 2021, confirma EA

Era obvio que Battlefield VI ya no llegaría a la actual generación de consolas, pero durante el más reciente reporte financiero de Electronic Arts, finalmente tenemos una ventana de lanzamiento para este anticipado FPS y sí, todavía vamos a tener que esperar un buen rato para disfrutarlo en nuestro PS5 o Xbox Series X/S.

De acuerdo con EA, Battlefield VI llegará a nuestras manos durante la temporada navideña de 2021, pero eso no fue todo lo que la compañía tuvo que decir sobre el proyecto:

“DICE está creando nuestro siguiente juego de Battlefield con una escala nunca antes vista. Los avances técnicos de las nuevas consolas están permitiendo al equipo crear una auténtica experiencia next-gen para la franquicia. Ya estamos probando el producto de manera interna, y el equipo ha recibido muy buena retroalimentación del juego conforme nos hemos acercado más a nuestra comunidad.”

No es imposible que Battlefield VI también vaya a llegar a PS4 y Xbox One, pero según la descripción de EA, este será un título que se beneficiará enormemente por la tecnología de las nuevas consolas, y DICE ciertamente no querrá hacer una versión inferior para las plataformas actuales.

Via: ComicBook