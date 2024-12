Director de Inside Out 2 revela contenido recortado

Este año la película animada más exitosa fue Inside Out 2, secuela de la cinta lanzada por cinta hace casi 10 años atrás, con nuevos personajes, más situaciones emocionales y claro, partes cómicas que siempre han distinguido a Pixar desde el 1995 con Toy Story. Sin embargo, hay contenido que no llegó a la versión final de la cinta, y de forma reciente se ha dado a conocer qué se quitó, lo cual hará pensar a los fans si valía la pena o no que la cinta fuese más corta.

En entrevista el director Kelsey Mann compartió detalles sobre algunas ideas que no llegaron al corte final de la película. Según lo expuesto por los medios, el señor habló sobre conceptos descartados que, aunque no encajaron en esta entrega, podrían revisitarse en futuros proyectos. Algo que siempre pasa con las películas, y que al final revelan algún tipo de versión extendida para el DVD o Blu Ray.

Uno de los elementos eliminados fue “Procrastination Land”, un lugar que habría incluido una divertida autocrítica de las emociones preguntándose por qué el lugar nunca se terminaba de hacer. “Era un concepto muy divertido, pero difícil de integrar en una historia centrada en Riley y su lucha con Ansiedad”, explicó. Aunque no apareció en la película, expresó su interés en retomarlo en el futuro.

Además, había nuevas emociones como Schadenfreude, el sentimiento de disfrutar del sufrimiento ajeno, fue descartado por no encajar en el tono de la trama. Otro concepto fue el de Celos, que planteó problemas al ser confundido con Envidia. “Hicimos una broma en la que ambos eran gemelos idénticos y nadie podía distinguirlos”, Y tras consultar a expertos, se decidió mantener únicamente a esta última, dado su relevancia en la adolescencia de Riley.

Aunque Inside Out 3 aún no tiene luz verde, Mann dejó abierta la posibilidad de continuar explorando estas ideas en una futura entrega. Según él, el equipo creativo de Pixar está entusiasmado por seguir contando la historia de la chica mientras navega por las complejidades emocionales de crecer.

Recuerda que toda la franquicia, incluyendo ambas películas y la nueva serie, están disponibles en Disney+.

Vía: Gamerant