Director creativo de 343 Industries dejaría su puesto

No es nada nuevo el saber que Halo Infinite no era el juego de nueva generación que muchos esperaban, dado que desde su lanzamiento se reportaron cosas no muy buenas como la falta de contenido. Y si bien durante este lapso se ha tratado de enmendar el error, parece que muchos usuarios no están dispuestos a pasar muchas horas en el multijugador.

Esta semana hubo una gran oleada de despidos de Microsoft, haciendo énfasis que en Xbox se afectaron a estudios como Bethesda y también a 343 Industries. Y ahora, de acuerdo con cierta información en un podcast de Halo, se habla que esto se trata de una reestructuración del equipo, mencionando que ya no se dedicarán a la saga de Master Chief.

Les licenciements au sein de 343 Industries s'inscrivent malheureusement en conséquence d'une mauvaise gestion du studio et de ses effectifs par les personnes en charge. Si cela aurait pu être évité, l'impact sur la stratégie reste minime: du contenu axé multijoueur. 🧵 Thread pic.twitter.com/eB1AyaNk1O — Bathrobe Spartan 🎧 Podcast Halo (@BathrobeSpartan) January 19, 2023

Los despidos dentro de 343 Industries son lamentablemente el resultado de una mala gestión del estudio y su plantilla por parte de los responsables.

También, Bloomberg informa que el director creativo y veterano de Halo, Joseph Staten, dejará el estudio para trabajar en la publicación de Xbox. Staten se reincorporó a 343 Industries en 2020 para sacar el juego en tiempo y forma.

En un correo electrónico al personal de 343, el director del estudio, Pierre Hintz, señaló que la empresa tuvo que tomar algunas decisiones difíciles para reestructurar el equipo, lo que resultó en la eliminación de algunos roles.

Vía: Twitter

Nota del editor: La situación se está poniendo extraña conforme la situación de Activision Blizzard sigue abierta, puede que esto último les haya costado mucho dinero. A eso se le suma que Halo Infinite no funcionó bien, y de ahí la razón de darle otras responsabilidades al equipo de Halo.