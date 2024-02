Diablo IV llegará finalmente a Game Pass

El día de hoy se ha llevado a cabo un nuevo podcast oficial de Xbox en el que han salido a la luz datos bastante interesantes, principalmente revelando que cuatro videojuegos que se pensaban exclusivas de la marca irán a parar a más plataformas de la industria. Por otro lado, también comentaron que por fin la compra de Activision Blizzard estará empezando a dando a frutos, y el primero juego que se verá beneficiado de eso es ni más ni menos que Diablo IV.

Así es, este juego tipo RPG estará llegando al servicio de Game Pass en los próximos días, esto nos lo confirmó en entrevista Matt Booty, presidente de estudios y contenido de la empresa. Anunciando que está muy emocionado por lo que viene en relación al publisher que adquirieron hace poco. Y es que no solo se han llevado a Diablo en el paquete, sino también otras marcas grandes como Warcraft, Overwatch, entre otros que se irán sumando de manera gradual a este servicio.

En cuanto a la fecha de lanzamiento, será el 28 de marzo cuando los usuarios podrán jugarlo, ya sea en PC o en consolas.

Aquí lo que dijo:

Y por eso me emociona anunciar, con la unión que tuvimos con Activision Blizzard King, que los juegos de Activision y Blizzard llegarán a Game Pass a partir de Diablo IV el 28 de marzo, lo cual estoy muy, muy emocionado de compartir hoy.

Esto será el primer paso hacia la nueva unión con Activision Blizzard. Aunque no se sabe realmente si Call of Duty puede sufrir de este mismo destino, dado que las copias de esta franquicia suelen vender muy bien durante sus primeros meses. Entonces, no sorprendería que por medio año se mantengan vendiéndolo por los habituales 70 dólares y una vez se ha pasado el hype lo añadirían al servicio de Game Pass.

Recuerda que Diablo IV también está disponible en PS4 y Ps5.

Vía: News Xbox

Nota del editor: Era hora que al fin empezaran a añadir juegos de Activision Blizzard al servicio. Espero que pronto pongan el de Crash 4 para empezar a jugarlo, dicen que es una de las mejores entregas de la franquicia.