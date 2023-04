Descubren para qué sirve la batería en Tears of the Kingdom

Cada vez estamos más cerca del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y estamos empezando a conocer más detalles del juego. Hoy se compartió una interesante noticia relacionada con el título que no deja de generar especulaciones en cuanto a las mecánicas de juego y los pequeños detalles que la gente puede notar con cada material que Nintendo libera.

Después de conocer algunas novedades en el último Nintendo Direct y en el gameplay presentado por el productor de la franquicia, Eiji Aonuma, ahora se han revelado nuevos detalles a través de la cuenta oficial de Twitter de The Legend of Zelda en Japón. Estos detalles incluyen información sobre el modelo OLED de Switch, las mecánicas de armas que se rompen y más.

Después de explicar las diferentes características del juego, como los Gólems, el Retroceso, los Zonnan, la Combinación y la Ultramano, los Ventiladores y la Combinación de flechas y escudos, ahora compartimos un video de GameXplain que parece haber resuelto una incógnita interesante. El tema en cuestión son las extrañas baterías que se mostraron en el último gameplay, y el video parece haber revelado su funcionamiento.

Según un análisis de GameXplain, se ha notado que el símbolo de la batería siempre aparece sobre Link, lo que sugiere que indica la cantidad de batería que lleva consigo. Se especula que esto está relacionado con los depósitos o cápsulas que se han visto en la cintura de Link en los tráilers anteriores. En esos tráilers, Link tenía cuatro depósitos activos, mientras que en el último gameplay solo se muestra uno activo.

Se especula que estos depósitos podrían mejorarse o sumarse a lo largo del juego, ya que el último gameplay muestra una parte temprana del juego y el símbolo de la batería se agota rápidamente cuando se usa para volar. Además, se ha visto en tráilers anteriores vehículos volando en el aire, lo que podría indicar que estos depósitos o baterías se mejorarán a medida que avanza la aventura.

